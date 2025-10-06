La buona notizia: rispetto alla scorsa pausa nazionali, l’Atalanta può dire di avere un gruppo un po’ più numeroso di giocatori rimasti a Zingonia. La cattiva: buona parte di quelli che non sono partiti sono infortunati e non tutti già sulla via del recupero nel giro di poco tempo. Terminato il primo ciclo, la Dea attraversa un periodo interlocutorio preparandosi a tre settimane di fuoco con sette partite: cinque di campionato, tra cui le sfide a Lazio e Milan, e due di Champions League. Pausa nazionali: chi resta. Partiamo da chi non è stato convocato. Restano al centro Bortolotti a lavorare anzitutto i due portieri Marco Sportiello e Francesco Rossi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Atalanta, per le nazionali partono in 9. Kossounou resta, CdK va: il quadro completo