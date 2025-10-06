Atalanta l’esperimento tridente senza punta centrale funziona | può diventare una soluzione per il futuro
Bergamo. Con il campionato di Serie A che va in pausa per lasciare spazio agli impegni delle nazionali in giro per l’Europa e per il Mondo, in casa Atalanta è già tempo per un primo bilancio e, soprattutto, per analizzare il pareggio casalingo per 1-1 maturato sabato sera (4 ottobre) contro il Como di Cesc Fabregas. Sia la Dea che i lariani hanno dato il la ad una partita vibrante, capace di svilupparsi su ritmi molto alti e con diverse occasioni sia da una parte che dall’altra. La sfida della New Balance Arena, tuttavia, è stata l’occasione buona per Ivan Juric per dare forma ad un nuovo accorgimento tattico che, dopo i novanta minuti contro il Como, ha fornito senza dubbio segnali e sensazioni più che positive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: atalanta - esperimento
Atalanta Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Le risposte dagli attaccanti. Quell’esperimento di Tudor sembra funzionare…»
Pagelle Atalanta Juve: il grande esperimento di Tudor, Vlahovic 3 su 4, David ha già capito una cosa – VIDEO di Chiara Aleati e Marco Baridon
? Luis Enrique ha assistito al primo tempo di PSG-Atalanta dalla tribuna stampa del Parco dei Principi, tornando nella consueta area tecnica solo dopo la pausa. La sua è una mossa che farà scuola tra gli allenatori o si tratta dell'ennesimo esperimento dell Vai su Facebook
Stankovic: “Atalanta ha più esperienza, ci rialzeremo. Papà? Telefono spento due ore” - X Vai su X
Atalanta, l’altro tridente funziona: Krstovic, Sulemana e Samardzic trascinano la Dea - Atalanta, a Torino brillano Krstovic, Sulemana e Samardzic: gol e prestazioni convincenti per l’altro tridente di Juric ... Scrive calcioatalanta.it
Atalanta travolta dal Psg nel debutto in Champions: a Parigi finisce 4-0 senza che ci sia partita - Ici c’est Paris, ecco Parigi, l’Atalanta può solo appurare la forza di chi ha disegnato in Curva come scenografia un’altra ... Secondo bergamo.corriere.it