Bergamo. Con il campionato di Serie A che va in pausa per lasciare spazio agli impegni delle nazionali in giro per l’Europa e per il Mondo, in casa Atalanta è già tempo per un primo bilancio e, soprattutto, per analizzare il pareggio casalingo per 1-1 maturato sabato sera (4 ottobre) contro il Como di Cesc Fabregas. Sia la Dea che i lariani hanno dato il la ad una partita vibrante, capace di svilupparsi su ritmi molto alti e con diverse occasioni sia da una parte che dall’altra. La sfida della New Balance Arena, tuttavia, è stata l’occasione buona per Ivan Juric per dare forma ad un nuovo accorgimento tattico che, dopo i novanta minuti contro il Como, ha fornito senza dubbio segnali e sensazioni più che positive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Atalanta, l’esperimento tridente senza punta centrale funziona: può diventare una soluzione per il futuro