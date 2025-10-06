Atalanta definito il calendario fino a fine gennaio | tutte le date e gli orari

La Lega Serie A ha diffuso il calendario completo fino alla 22ª giornata, completando i quadri fino a fine gennaio, integrando le date con quelle della Champions League, già rese note a fine agosto. Da segnalare in particolare il tour de force che attende i nerazzurri a cavallo di capodanno: a distanza di pochi giorni arriveranno alla New Balance Arena prima l'Inter e poi la Roma di Gasperini, in quello che sarà il primo ritorno da ex del tecnico. Tre giorni dopo, in programma c'è la trasferta di Bologna. Curiosità: compresa la Champions League, dal 22 dicembre al 28 gennaio – meno di 70 giorni – l'Atalanta giocherà in turni serali (dalle 18 in poi) in ben 14 occasioni, 12 delle quali nella fascia 20:4521:00.

