Atalanta anticipi e posticipi sotto i riflettori | con l’Inter e la Roma in notturna

CALCIO. La Lega di Serie A ha reso noto date e orari dal 13° al 22° turno. I nerazzurri apriranno la serie con la Fiorentina a Bergamo il 30 novembre alle 18. Sette gare alle 20,45. Chiusura col Parma, domenica 25 gennaio alle 15. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, anticipi e posticipi sotto i riflettori: con l’Inter e la Roma in notturna

In questa notizia si parla di: atalanta - anticipi

Serie A, anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata: orari e date dei big match del Napoli contro Milan, Inter e Atalanta

Dal Torino al Napoli: anticipi e posticipi dell’Atalanta fino alla 12^ giornata

Ecco gli anticipi e i posticipi fino a gennaio! Roma-Napoli 30/11 ore 20:45 Juventus-Roma 20/12 ore 20:45 Atalanta-Roma 03/01 ore 20:45 Roma-Milan 25/01 ore 20:45 Tutte le partite https://asroma.com/it/notizie/74070/gli-orari-dalla-tredicesima- - X Vai su X

Negli anticipi dell'ottava giornata del girone meridionale Atalanta U23-Foggia 1-1, Crotone-Picerno 3-0 Vai su Facebook

Atalanta, anticipi e posticipi sotto i riflettori: con l’Inter e la Roma in notturna - I nerazzurri apriranno la serie con la Fiorentina a Bergamo il 30 novembre alle 18. Da ecodibergamo.it

Serie A, anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esima: tutti gli orari e dove vedere le partite - La Lega calcio italiana ha stabilito giorni e orari delle giornate dalla 13esima alla 22esima: il dettaglio con la programmazione tv ... Lo riporta sport.virgilio.it