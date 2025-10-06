assolti i commilitoni accusati da giulia schiff di violenza e nonnismo

Finisce con l'assoluzione la vicenda degli otto commilitoni accusati di nonnismo, violenza privata e lesioni da Giulia Schiff. Il giudice monocratico del tribunale di Latina ha infatti stabilito che il fatto non sussiste. Il reato di lesioni, pertanto, è stato derubricato in percosse, e non può essere perseguito per via del troppo tempo trascorso. Si è trattato di un caso davvero molto lungo e controverso, che ha diviso l'opinione pubblica. La vicenda risale all'ormai lontano 2018, quando all'aeroporto militare Enrico Comani di Latina, ove ha sede il 70° Stormo, Giulia Schiff venne sottoposta alla pratica del cosiddetto "battesimo di volo" da parte di otto ex allievi piloti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

