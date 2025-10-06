Assegno unico 2026 in arrivo la rivalutazione | nuovi importi fino a 204 euro al mese per le famiglie Ecco tutti gli importi

Orizzontescuola.it | 6 ott 2025

L'Assegno Unico Universale si prepara ad un nuovo adeguamento a partire dal primo gennaio 2026, con una rivalutazione complessiva dell'1,7% determinata dall'indice Istat sulla base della variazione del costo della vita registrata nel 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assegno unico 2026: nuovi importi, simulazioni e come cambia con l’ISEE - Dal 1° gennaio 2026 l’assegno unico aumenta: ecco i nuovi importi mensili, esempi di simulazione, soglie ISEE aggiornate e maggiorazioni previste ... Da nostrofiglio.it

assegno unico 2026 arrivoAssegno Unico, ecco gli aumenti del 2026 - Con l’arrivo del nuovo anno l’INPS adeguerà, come di consueto, gli importi dell’Assegno Unico Universale (AUU) e le relative soglie ISEE alle variazioni ... Lo riporta ilfattovesuviano.it

