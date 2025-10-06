Assegno Unico 2026 aumenti in arrivo da gennaio | come cambia la soglia Isee

Anche a gennaio 2026 l’importo dell’ Assegno Unico per i figli a carico sarà aumentato, grazie al meccanismo di rivalutazione legato all’inflazione. Questo aggiornamento annuale, pensato per proteggere il potere d’acquisto delle famiglie, interessa sia gli importi erogati che le soglie ISEE per il calcolo. Dopo gli aumenti significativi degli anni passati, trainati dall’alta inflazione post-pandemia, il rialzo del 2026 sarà più contenuto. La stima ufficiale, contenuta nel Documento programmatico di finanza pubblica, fissa al + 1,6% l’inflazione prevista per il 2025, percentuale che verrà applicata all’assegno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Assegno Unico 2026, aumenti in arrivo da gennaio: come cambia la soglia Isee

In questa notizia si parla di: assegno - unico

Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2025? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps

Assegno unico figli a carico, ecco il calendario INPS dei pagamenti da luglio a dicembre

Assegno unico luglio, pagamento il 21 e 22. Date ufficiali del secondo semestre 2025: il calendario fino a dicembre

Ecco la tabella (scaricabile in Pdf) sugli aumenti dell'assegno unico per la rivalutazione. Tutti gli importi per ogni fascia di Isee https://l-nk.it/MYsQSh Vai su Facebook

Assegno unico ottobre 2025: calendario pagamenti e novità ISEE corrente per le famiglie - X Vai su X

Assegno Unico 2026, aumenti in arrivo da gennaio: come cambia la soglia Isee - Anche a gennaio 2026 l’importo dell’Assegno Unico per i figli a carico sarà aumentato ... Scrive quifinanza.it

Dopo i più cospicui incrementi del 2023 e 2024, l'aumento stavolta sarà più contenuto - Come previsto dalla normativa, l’Inps aggiornerà importi e soglie Isee per il 2026 in accordo con la variazione dell'i ... Segnala gazzetta.it