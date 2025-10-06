Assalto di sangue in Italia muore giovane mamma | il nuovo VIDEO è scioccante

Assalto e sangue al campo nomadi di Lonato del Garda, dove un drammatico regolamento di conti familiare si è trasformato in tragedia. Dolores Dori, 44 anni, di origine sinti, è morta dopo essere stata colpita da tre proiettili durante una sparatoria avvenuta nel campo di via Ferrarini. La donna, decisa a riprendersi la figlia, è arrivata sul posto come una furia insieme alla madre, 59 anni, e al figlio sedicenne. A bordo della sua auto, Dolores ha sfondato il cancello dell'accampamento dove viveva la famiglia rivale. Aperto un varco, è iniziato l'inferno: la 44enne è scesa dall'auto e ha cominciato a sparare all'impazzata, affiancata dalla madre che impugnava a sua volta un'arma.

In questa notizia si parla di: assalto - sangue

