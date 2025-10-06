Assalto di sangue in Italia muore giovane mamma | il nuovo VIDEO è scioccante

Thesocialpost.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assalto e sangue al campo nomadi di Lonato del Garda, dove un drammatico regolamento di conti familiare si è trasformato in tragedia.  Dolores Dori, 44 anni, di origine sinti, è morta dopo essere stata colpita da  tre proiettili  durante una sparatoria avvenuta nel campo di  via Ferrarini. La donna, decisa a  riprendersi la figlia, è arrivata sul posto come una furia insieme alla madre,  59 anni, e al figlio  sedicenne. A bordo della sua auto, Dolores ha  sfondato il cancello dell’accampamento  dove viveva la famiglia rivale. Aperto un varco, è iniziato l’inferno: la 44enne è scesa dall’auto e ha  cominciato a sparare all’impazzata, affiancata dalla madre che impugnava a sua volta un’arma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

assalto di sangue in italia muore giovane mamma il nuovo video 232 scioccante

© Thesocialpost.it - Assalto di sangue in Italia, muore giovane mamma: il nuovo VIDEO è scioccante

In questa notizia si parla di: assalto - sangue

Assalto di sangue in Italia, muore giovane mamma: il nuovo VIDEO è scioccante - Assalto e sangue al campo nomadi di Lonato del Garda, dove un drammatico regolamento di conti familiare si è trasformato in tragedia. thesocialpost.it scrive

Riceve una trasfusione con sangue incompatibile e muore: un milione e mezzo di risarcimento ai parenti - Un milione e mezzo di euro ai parenti di una donna morta dopo un errore nella trasfusione del sangue. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Sangue Italia Muore