Aspettando Hiroshima

6 ott 2025

Tra due giorni scoppia la guerra. Che strana frase. Strana da scrivere e da leggere. Sembra un gioco infantile, uno scherzo, una fantasia. Non avrei mai pensato di vederla stampata . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

