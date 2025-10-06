Asl di Brindisi | concorsi per sei medici di emergenza urgenza e uno di oncologia

Brindisireport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - L'Asl Brindisi ha bandito due concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti riservati a medici della disciplina di medicina d'Emergenza-urgenza e un posto per un medico della disciplina di Oncologia. Accanto a questi sono stati pubblicati due avvisi per il conferimento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brindisi - concorsi

asl brindisi concorsi seiConcorsi all’Asl di Salerno: Vincenzo Alaia indagato per corruzione insieme ad altre sei persone - Con questa accusa è stato notificato un decreto di perquisizione e sequestro a Vincenzo Alaia, presidente della commissione Sanità della Regione Campania. Si legge su corriereirpinia.it

Sopralluogo Asl in centro riabilitazione San Raffaele a Ceglie: riscontrate criticità. La Fondazione diffida Asl Br - Sarebbero diverse le criticità, in ordine alla conservazione di documenti amministrativi, cartelle cliniche e strumentazione per garantire l'assistenza ai degenti, che i vertici ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Asl Brindisi Concorsi Sei