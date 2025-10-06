ASL Benevento presentazione della campagna vaccinale antinfluenzale
Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì prossimo, 10 ottobre alle ore 9,00, presso il Dipartimento di Prevenzione in via Mascellaro, sarà presentata la campagna vaccinale antinfluenzale 20252026. All’incontro saranno presenti il Direttore Generale dell’ASL Benevento, dott.ssa Tiziana Spinosa, il Presidente del Comitato dei Sindaci della Provincia, on. Clemente Mastella e il Presidente dell’Ordine dei Medici, dott.Luca Milano. La vaccinazione antinfluenzale è uno strumento fondamentale di prevenzione. Vaccinarsi significa proteggere se stessi, ridurre il rischio di complicanze e contribuire a limitare la diffusione del virus, soprattutto tra le persone più fragili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: benevento - presentazione
Benevento, l'Asl scende in campo per la riduzione del consumo di sale - L'Asl di Benevento aderisce alla campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Regione Campania per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della riduzione del consumo di sale e ... Si legge su ilmattino.it