asl benevento presentazione della campagna vaccinale antinfluenzale

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì prossimo, 10 ottobre alle ore 9,00, presso il Dipartimento di Prevenzione in via Mascellaro, sarà presentata la campagna vaccinale antinfluenzale 20252026. All’incontro saranno presenti il Direttore Generale dell’ASL Benevento, dott.ssa Tiziana Spinosa, il Presidente del Comitato dei Sindaci della Provincia,  on. Clemente Mastella e il Presidente dell’Ordine dei Medici, dott.Luca Milano. La vaccinazione antinfluenzale è uno strumento fondamentale di prevenzione. Vaccinarsi significa proteggere se stessi, ridurre il rischio di complicanze e contribuire a limitare la diffusione del virus, soprattutto tra le persone più fragili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

