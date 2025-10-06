Ascolti tv vince Balene ma è testa a testa tra Scotti e De Martino

Osservando i dati del 5 ottobre, notiamo che agli ascolti tv ha vinto Balene ma in access c'è un inaspettato testa a testa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv vince balenePagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vince Balene, in calo La notte nel cuore. Verissimo batte Domenica In, sul podio anche Fazio - Il palinsesto televisivo di ieri, domenica 5 ottobre, ha offerto ai telespettatori fiction, serie tv e programmi ... Riporta ilmessaggero.it

Ascolti tv ieri (5 ottobre): De Martino raggiunge Scotti e sfiora l’aggancio, torna Fazio - La serie Rai Balene vince ancora confermandosi al 18,5% di share, La Notte nel Cuore cala, Affari Tuoi a un passo da La Ruota: tutti i numeri e dati Auditel ... Scrive libero.it

