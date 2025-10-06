Ascolti tv domenica 5 ottobre testa a testa tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

(Adnkronos) – Stefano De Martino tallona Gerry Scotti negli ascolti tv di domenica 5 ottobre. Nell'access prime time si è infatti registrato un testa a testa tra 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5, con 4.765.000 spettatori e il 24.7% di share, e 'Affari Tuoi' su Rai1, con 4.715.000 spettatori e il 24.5%. E' la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: ascolti - domenica

Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025

Ascolti tv domenica 13 luglio: Imma Tataranni 2, Mondiale per club, Freedom

Ascolti TV domenica 13 luglio: chi ha vinto tra Imma Tataranni e la Coppa del mondo per Club

Domenica di Carta torna da NoMus! Un pomeriggio dedicato a “Per una domenica di cartone”: tra dischi e rulli di cartone, ascolti e racconti dal nostro archivio. Ti aspettiamo! Domenica 12 ottobre 2025, ore 17:00 Sede NoMus – Via Tito Vignoli 37/A, Milan Vai su Facebook

singoli e collaborazioni registrano nella giornata di domenica 169.056 ascolti totali (-17,47%) - X Vai su X

Ascolti tv domenica 5 ottobre: Balene, La notte nel cuore, Le Iene - Ascolti tv 5 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it

Ascolti tv 5 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, i dati di Balene e Che Tempo che fa - I dati Auditel della prima serata di domenica 5 ottobre: dalla prima puntata di Che tempo che fa alla fiction Balene ... Scrive fanpage.it