Ascolti tv domenica 5 ottobre | Balene La notte nel cuore Le Iene

Tpi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv domenica 5 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, domenica 5 ottobre   2025? Su Rai 1 è andato in onda Balene. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 5 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 5 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv domenica 5 ottobre balene la notte nel cuore le iene

© Tpi.it - Ascolti tv domenica 5 ottobre: Balene, La notte nel cuore, Le Iene

In questa notizia si parla di: ascolti - domenica

Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025

Ascolti tv domenica 13 luglio: Imma Tataranni 2, Mondiale per club, Freedom

Ascolti TV domenica 13 luglio: chi ha vinto tra Imma Tataranni e la Coppa del mondo per Club

Ascolti tv ieri 5 ottobre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 5 ottobre: i dati sugli ascolti della prima serata di domenica 5 ottobre 2025. Si legge su mam-e.it

Tutti i film in programmazione in prima serata questa sera domenica 5 ottobre - Ascolti tv ieri 4 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 4 ottobre 2025. Riporta mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Domenica 5