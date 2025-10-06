Ascolti TV | Domenica 5 Ottobre 2025

Nella serata di ieri, domenica 5 ottobre 2025, su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene.000 spettatori (%) e N.C.I.S. Origins.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Presadiretta segna.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 Il cliente raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 5 Ottobre 2025

In questa notizia si parla di: ascolti - domenica

Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025

Ascolti tv domenica 13 luglio: Imma Tataranni 2, Mondiale per club, Freedom

Ascolti TV domenica 13 luglio: chi ha vinto tra Imma Tataranni e la Coppa del mondo per Club

Domenica di Carta torna da NoMus! Un pomeriggio dedicato a “Per una domenica di cartone”: tra dischi e rulli di cartone, ascolti e racconti dal nostro archivio. Ti aspettiamo! Domenica 12 ottobre 2025, ore 17:00 Sede NoMus – Via Tito Vignoli 37/A, Milan Vai su Facebook

singoli e collaborazioni registrano nella giornata di domenica 169.056 ascolti totali (-17,47%) - X Vai su X

Ascolti tv 5 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, i dati di Balene e Che Tempo che fa - I dati Auditel della prima serata di domenica 5 ottobre: dalla prima puntata di Che tempo che fa alla fiction Balene ... Secondo fanpage.it

Ascolti tv ieri 5 ottobre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 5 ottobre: i dati sugli ascolti della prima serata di domenica 5 ottobre 2025. Si legge su mam-e.it