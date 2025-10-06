Ascolti tv del 5 ottobre la sfida tra Scotti e De Martino si fa sempre più agguerrita

Nuova domenica d’autunno, nuova sfida per gli ascolti tv: anche il 5 ottobre la sfida tra  Affari tuoi  e  La Ruota della Fortuna  è agguerrita e non mancano le polemiche tra i conduttori Stefano De Martino e Gerry Scotti, che continuano a lanciarsi frecciate in diretta tv. E mentre la gara tra i due conduttori prosegue spedita – con il game show di Canale5 che ha quasi sempre la meglio – nella fascia dell’access prime time, in prima serata la sfida si fa ancora più accesa. Su Rai1 erano in programma i nuovi episodi di Balene – Amiche per sempre, mentre su Canale5 è andato in onda la dizi turca La notte nel cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it

