Ascolti tv 5 ottobre | chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna i dati di Balene e Che Tempo che fa

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati Auditel della prima serata di domenica 5 ottobre: dalla prima puntata di Che tempo che fa alla fiction Balene. Continua la sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

ascolti tv 5 ottobreAscolti tv 5 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, i dati di Balene e Che Tempo che fa - I dati Auditel della prima serata di domenica 5 ottobre: dalla prima puntata di Che tempo che fa alla fiction Balene ... Si legge su fanpage.it

ascolti tv 5 ottobreAscolti tv domenica 5 ottobre: Balene, La notte nel cuore, Le Iene - Ascolti tv 5 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 5 Ottobre