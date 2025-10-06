Ascolti Juve Milan dato clamoroso fornito da DAZN | ecco in quanti hanno seguito il match dello Stadium numero che fa impressione

Juventusnews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti Juve Milan, DAZN ha fornito il dato relativo agli spettatori del big match andato in scena ieri sera allo Stadium: numero impressionante. Lo spettacolo in campo potrà anche aver deluso le attese, ma fuori dal rettangolo verde la Juve si conferma una corazzata capace di catalizzare l’attenzione di un intero paese. Il big match della sesta giornata di Serie A tra la Juve e il Milan, terminato con un pareggio a reti bianche, ha infatti registrato un successo straordinario in termini di ascolti televisivi, spingendo i numeri di DAZN e ribadendo l’incredibile fascino del marchio bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

