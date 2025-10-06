Ascolti Juve Milan dato clamoroso fornito da DAZN | ecco in quanti hanno seguito il match dello Stadium numero che fa impressione
Ascolti Juve Milan, DAZN ha fornito il dato relativo agli spettatori del big match andato in scena ieri sera allo Stadium: numero impressionante. Lo spettacolo in campo potrà anche aver deluso le attese, ma fuori dal rettangolo verde la Juve si conferma una corazzata capace di catalizzare l’attenzione di un intero paese. Il big match della sesta giornata di Serie A tra la Juve e il Milan, terminato con un pareggio a reti bianche, ha infatti registrato un successo straordinario in termini di ascolti televisivi, spingendo i numeri di DAZN e ribadendo l’incredibile fascino del marchio bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: ascolti - juve
Juve Inter, che ascolti su Dazn: numeri impressionanti per il derby d’Italia, il dato
ASCOLTI SERIE A 4° GIORNATA: INTER-SASSUOLO AL VERTICE, SEGUE LA JUVE E IL DERBY
La partitissima Juventus-Milan condiziona access (Scotti è seguitissimo in Lombardia) e prime time (ne risente Fazio, Nove ha più pubblico al Nord). Vola #Pressing (ascolti positivi da settimane) che batte anche in sovrapposizione #Lads: 10,4 vs 6,8% - X Vai su X
? In una serata segnata dalle gare di Coppa di Juventus e Napoli sulle pay-tv, i due game show dell’access prime time si sfidano a colpi di ascolti. Affari Tuoi (fino alle 21.47) ? 4.501.000 spettatori | 21,8% La Ruota della Fortuna (fino alle 21.45) ? 4.65 Vai su Facebook
DAZN, boom di ascolti per Juventus-Milan: quasi due milioni di spettatori - Il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan, disputato domenica sera all’Allianz Stadium e terminato 0- Secondo tuttojuve.com
Su Dazn il top è Juventus-Milan con oltre 1,9 milioni di spettatori - La sesta giornata di campionato ha totalizzato oltre 5,8 milioni di spettatori (5. Si legge su tuttosport.com