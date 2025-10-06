Ascolti di ieri testa a testa Scotti 4,7 mln e 24.7% e De Martino 4,7 mln e 24.5%

Stefano De Martino a un soffio dal sorpasso nei confronti di Gerry Scotti. Stessa percentuale di share e pochi spettatori di differenza. Nella serata tv di ieri, domenica 5 ottobre 2025, in access su Canale5 ‘ La Ruota della Fortuna’ 4.765.000 spettatori pari al 24.7% di share, su Rai1 ‘ Affari Tuoi’ 4.715.000 spettatori (24.52%). Nel preserale ‘ Reazione a Catena’ 3.666.000 spettatori pari al 22.69%. Su Canale5 ‘ Avanti un Altro ‘ 2.471.000 spettatori (16.18%). Al pomeriggio su Rai1 ‘Linea Verde ‘ 2.894.000 (23.91%), Tg1 Libri 3.625.000 (25.85%), ‘ Domenica In’ 2.046.000 spettatori con il 15. 🔗 Leggi su Lapresse.it

