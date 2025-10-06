ArtVerona si prende la città con appuntamenti diffusi in spazi urbani e palazzi storici | Arte come bene condiviso
Dal 10 al 12 ottobre 2025 Verona torna a essere capitale dell’arte moderna e contemporanea con la ventesima edizione di ArtVerona, la fiera che quest’anno si arricchisce di una formula ancora più diffusa e partecipata. Non solo i padiglioni di Veronafiere, ma anche i musei civici, i palazzi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: artverona - prende
Cinema ad ArtVerona: il programma completo delle proiezioni Dal 10 al 12 ottobre, al Padiglione 12, Cinema prende forma come spazio immersivo dedicato alla videoarte e alla video performance. Un’occasione unica per vivere l’arte attraverso il tempo del Vai su Facebook