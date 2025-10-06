Arte e AI in cantiere | AIDP Lombardia immagina il lavoro di domani

Video, suoni, immagini e storie per tradurre in forme vive l’idea di lavoro che ci attende. Con questo spirito, Aidp Lombardia lancia un AI creative hackathon insieme a Futureberry, chiamando professionisti HR, creativi e studenti a un confronto concreto su come l’intelligenza artificiale ridisegnerà relazioni e ambienti organizzativi. Un laboratorio per “vedere” il lavoro che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Arte e AI in cantiere: AIDP Lombardia immagina il lavoro di domani

In questa notizia si parla di: arte - cantiere

Cantiere Internazionale d’Arte: "Aiutiamo i giovani a crescere e si creano posti di lavoro"

NanoTV. . #Frattamaggiore - Un omaggio a Madre Natura nel cuore cementificato di Napoli Nord. Murales realizzato dalla street artist #LeticiaMandrágora L'iniziativa di rigenerazione con l'arte di spazi pubblici è promossa da il Centro Il Cantiere #Arte #Mural Vai su Facebook

Aidp Lombardia, arte e IA si integrano per dare forma e immagini al lavoro del futuro - laboratorio di contaminazione tra competenze diverse per supportare i professionisti hr nel guidare e gestire il cambiamento all’interno delle aziende ... Segnala msn.com

Cantieri dell’arte - Dal 16 ottobre al 13 novembre 2004 si terrà a Milano la mostra CANTIERI DELL’ARTE che vede coinvolti artisti – italiani e stranieri – che affrontano il tema del senso della trasformazione ... Lo riporta exibart.com