Arte cultura e costume Decenni di bellezza raccontati da Veronesi

Ilrestodelcarlino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la sua vita ha attraversato il ‘900 e anche diversi lustri del nuovo millennio. Con la sua penna ha raccontato l’arte modenese di un secolo e i suoi protagonisti che ha conosciuto e ha valorizzato. Ferruccio Veronesi, che ci ha lasciato in agosto a 97 anni d’età, è stato il decano dei critici d’arte, a lungo firma pregiata e apprezzata del nostro giornale: il suo "Venerdì dell’arte" è stato un appuntamento puntuale con la creatività e la fantasia. Di colori, di stili e di generi, Ferruccio Veronesi si è occupato per molti decenni, in un’inesauribile sete di arte e di bellezza, abbinata a una straordinaria capacità di cogliere i dettagli di ogni opera e di ogni autore, e di saperli trasmettere a chi lo leggeva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

