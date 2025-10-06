ART | dove nasce l’innovazione del Made in Italy per l’auto tech

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NEL CUORE DELL’ITALIA CENTRALE, sulle suggestive rive del Lago Trasimeno, Art celebra 25 anni di attività come uno dei principali leader italiani nello sviluppo di sistemi di infotainment connessi e digital cockpit per vetture sportive di lusso. Fondata nei primi anni Duemila da Giancarlo Luigetti (in foto), ex manager di Marelli, e con sede nella storica Villa del Pischiello a Passignano sul Trasimeno, Art rappresenta un caso esemplare di come un’impresa tecnologica possa coniugare radicamento territoriale e competitività internazionale. "In questi 25 anni abbiamo creduto nella forza dell’innovazione, senza mai dimenticare le nostre radici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

art dove nasce l8217innovazione del made in italy per l8217auto tech

© Quotidiano.net - ART: dove nasce l’innovazione del Made in Italy per l’auto tech

In questa notizia si parla di: nasce - innovazione

Nasce il Robotic Joint Lab: Acea e IIT insieme per il primo laboratorio di robotica per l’innovazione delle reti industriali

Tecnologia, innovazione, salute e ambiente: nasce l’Healthy Planet Center. Schifani inaugura i nuovi spazi di Arpa Sicilia

Tradizione e innovazione si incontrano a Guardiagrele: nasce la "Sisa Digitale"

art nasce l8217innovazione madeART: dove nasce l’innovazione del Made in Italy per l’auto tech - NEL CUORE DELL’ITALIA CENTRALE, sulle suggestive rive del Lago Trasimeno, Art celebra 25 anni di attività come uno dei ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Art Nasce L8217innovazione Made