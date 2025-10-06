ART | dove nasce l’innovazione del Made in Italy per l’auto tech
NEL CUORE DELL’ITALIA CENTRALE, sulle suggestive rive del Lago Trasimeno, Art celebra 25 anni di attività come uno dei principali leader italiani nello sviluppo di sistemi di infotainment connessi e digital cockpit per vetture sportive di lusso. Fondata nei primi anni Duemila da Giancarlo Luigetti (in foto), ex manager di Marelli, e con sede nella storica Villa del Pischiello a Passignano sul Trasimeno, Art rappresenta un caso esemplare di come un’impresa tecnologica possa coniugare radicamento territoriale e competitività internazionale. "In questi 25 anni abbiamo creduto nella forza dell’innovazione, senza mai dimenticare le nostre radici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nasce - innovazione
Nasce il Robotic Joint Lab: Acea e IIT insieme per il primo laboratorio di robotica per l’innovazione delle reti industriali
Tecnologia, innovazione, salute e ambiente: nasce l’Healthy Planet Center. Schifani inaugura i nuovi spazi di Arpa Sicilia
Tradizione e innovazione si incontrano a Guardiagrele: nasce la "Sisa Digitale"
Innovazione e ricerca: nasce Faber, voucher fino a 10mila euro per le imprese toscane https://www.toscanaoggi.it/innovazione-e-ricerca-nasce-faber-voucher-fino-a-10mila-euro-per-le-imprese-toscane/ Vai su Facebook
#Innovazione: nasce in #Sicilia Arianna, l’#IntelligenzaArtificiale firmata #RiccaIT Una tecnologia che trasforma la gestione aziendale, preservando i dati e garantendo riservatezza: - X Vai su X
ART: dove nasce l’innovazione del Made in Italy per l’auto tech - NEL CUORE DELL’ITALIA CENTRALE, sulle suggestive rive del Lago Trasimeno, Art celebra 25 anni di attività come uno dei ... Secondo msn.com