NEL CUORE DELL’ITALIA CENTRALE, sulle suggestive rive del Lago Trasimeno, Art celebra 25 anni di attività come uno dei principali leader italiani nello sviluppo di sistemi di infotainment connessi e digital cockpit per vetture sportive di lusso. Fondata nei primi anni Duemila da Giancarlo Luigetti (in foto), ex manager di Marelli, e con sede nella storica Villa del Pischiello a Passignano sul Trasimeno, Art rappresenta un caso esemplare di come un’impresa tecnologica possa coniugare radicamento territoriale e competitività internazionale. "In questi 25 anni abbiamo creduto nella forza dell’innovazione, senza mai dimenticare le nostre radici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ART: dove nasce l’innovazione del Made in Italy per l’auto tech