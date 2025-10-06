Arrivano i comici del teatro Toniolo | nuovi abbonamenti in vendita dal 10 ottobre

Veneziatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 ottobre inizia la vendita dei nuovi abbonamenti della stagione dei comici al teatro Toniolo di Mestre. La prevendita dei biglietti sarà avviata invece il 16 ottobre per Luca Bizzarri e Yoko Yamada, e dal 18 novembre per tutti gli altri eventi.Il programma, proposto dal Settore cultura. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arrivano - comici

Teatro Toniolo, stagione al via con Orlando, Orsini e Suzanne Vega - Il teatro Toniolo si prepara ad ospitare una programmazione con proposte di vario spessore, dalla ... Da ilgazzettino.it

Al Teatro Toniolo di Mestre prima edizione del premio intitolato a Pierluca Donin - Una serata di gala, al teatro Toniolo di Mestre, per omaggiare la figura di Pierluca Donin, direttore di Arteven, scomparso nel 2023 ad appena 61 anni, attraverso un premio teatrale a lui dedicato. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Arrivano Comici Teatro Toniolo