Arrivano i comici del teatro Toniolo | nuovi abbonamenti in vendita dal 10 ottobre

Venerdì 10 ottobre inizia la vendita dei nuovi abbonamenti della stagione dei comici al teatro Toniolo di Mestre. La prevendita dei biglietti sarà avviata invece il 16 ottobre per Luca Bizzarri e Yoko Yamada, e dal 18 novembre per tutti gli altri eventi.Il programma, proposto dal Settore cultura. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it