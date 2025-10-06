Venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025 si terrà l’inaugurazione di ‘ Nuêter - Costellazioni nelle Terre Matildiche ’, progetto artistico realizzato da Ilaria Turba al termine di un lungo percorso partecipato sul territorio delle colline reggiane nell’ambito della seconda edizione di ‘ Sconfinamenti ’. Arte e natura nelle terre matildiche. Le tre opere d’arte pubblica saranno installate in modo permanente in tre luoghi dei comuni di Albinea, Canossa e Quattro Castella. ‘Sconfinamenti’ è il progetto promosso dai tre comuni della provincia di Reggio, con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Per questa seconda edizione del progetto, a cura di Daniele De Luigi, Ilaria Turba ha soggiornato in residenza a più riprese sul territorio per conoscere i luoghi e le comunità, chiedendo ai cittadini e alle associazioni di raccontare la propria storia e di selezionare e donare fotografie del proprio archivio sul tema ‘dello stare e del fare insieme’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva ‘Sconfinamenti’, l’arte nelle dimore storiche