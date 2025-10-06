Arriva Ocean film festival la rassegna di pellicole che raccontano la magia del mare

Cesenatoday.it | 6 ott 2025

Lunedì 20 ottobre alle 20 il Cinema Eliseo si trasforma in un cinema sull’oceano. “Ocean Film Festival World Tour Italia” porta sul grande schermo storie di avventura, esplorazione e sport acquatici che emozionano e ispirano. 7 corto e medio metraggi selezionati da tutto il mondo, che raccontano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

