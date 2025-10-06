Arriva l'ottobrata romana con temperature fino a 26 gradi e bel tempo

Dopo il freddo improvviso e il calo delle temperature ritorna il caldo con l'arrivo dell'ottobrata romana, come spiega il meteorologo Flavio Galbiati a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Svolta meteo: pioggia e freddo salutano l’Italia, arriva l’Ottobrata con sole e clima mite

Previsioni meteo, dopo le piogge arriva l’ottobrata: sole e temperature in aumento in tutta Italia

Freddo polare, perché è arrivato all'improvviso? Il meteo anomalo colpa della «circolazione invertita». Ma ora cambia tutto: arriva l'ottobrata. Le previsioni

