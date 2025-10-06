Arriva la ' Milano Wine Week 2025' | incontri e degustazioni per 9 giorni in città

Milanotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 4 al 12 ottobre torna la ‘Milano Wine Week’, la manifestazione dedicata al vino con numerosi eventi diffusi in città.La nuova edizioneConsumatori, professionisti del settore e wine lovers si incontrano per 9 giorni nella manifestazione non fieristica dedicata al vino più grande d’Italia.Ad. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arriva - milano

Francesco De Gregori è Nevergreen. Il film-concerto girato a Milano arriva nei cinema: “Mi diverto, tra palco e schermo”

Olimpia Milano senza freni, dal Bayern Monaco arriva il centro Devin Booker

Arriva a Milano la catena statunitense con gli hamburger quadrati

arriva milano wine weekCosa fare a Milano a ottobre: un mese di concerti, mostre e grandi eventi - Concerti internazionali, mostre, teatro e festival: la guida agli appuntamenti di ottobre da non perdere a Milano ... Da grazia.it

arriva milano wine weekMilano Wine Week 2025: il programma degli eventi da non perdere tra brindisi, party e itinerari di degustazione - ma anche per chi cerca un modo diverso e dinamico di vivere la città - Lo riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Milano Wine Week