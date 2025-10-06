Arriva la ' Milano Wine Week 2025' | incontri e degustazioni per 9 giorni in città
Dal 4 al 12 ottobre torna la ‘Milano Wine Week’, la manifestazione dedicata al vino con numerosi eventi diffusi in città.La nuova edizioneConsumatori, professionisti del settore e wine lovers si incontrano per 9 giorni nella manifestazione non fieristica dedicata al vino più grande d’Italia.Ad. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: arriva - milano
Francesco De Gregori è Nevergreen. Il film-concerto girato a Milano arriva nei cinema: “Mi diverto, tra palco e schermo”
Olimpia Milano senza freni, dal Bayern Monaco arriva il centro Devin Booker
Arriva a Milano la catena statunitense con gli hamburger quadrati
A Milano arriva il primo Forum della Partecipazione. Dove: in via Mosso 3, presso Spazio Mosso Quando: dal 19 giugno al 21 giugno Potete iscrivervi e trovare tutte le info qui: https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/partecipazione/forum-partecipazione Vai su Facebook
#LouisTomlinson in Italia! La superstar britannica arriva a Milano e Bologna per due grandi appuntamenti del suo "How Did We Get Here?" World Tour 2026! 9 aprile 2026 - Bologna, Unipol Arena 10 Aprile 2026 - Milano, Unipol Forum ? Info e biglietti su h - X Vai su X
Cosa fare a Milano a ottobre: un mese di concerti, mostre e grandi eventi - Concerti internazionali, mostre, teatro e festival: la guida agli appuntamenti di ottobre da non perdere a Milano ... Da grazia.it
Milano Wine Week 2025: il programma degli eventi da non perdere tra brindisi, party e itinerari di degustazione - ma anche per chi cerca un modo diverso e dinamico di vivere la città - Lo riporta mentelocale.it