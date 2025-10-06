Arriva in Italia la catena O' Tacos con le tortillas personalizzabili
Milano, 6 ott. (askanews) - Arriva anche in Italia la catena O'Tacos: al Salone Franchising Milano è stato infatti lanciato il franchising nel nostro Paese, con l'obiettivo di consolidare la presenza in un mercato della ristorazione dinamico e confermare l'ambizione di diventare un player internazionale. Fondata a Grenoble nel 2007, l'azienda, parte del gruppo QSRP, ha introdotto nel mondo food i French Tacos, tortillas grigliate e personalizzabili, farcite con patatine fritte, proteine certificate halal e con salsa al formaggio, disponibili addirittura in oltre 40.000 possibili varianti. Il Nord e il Centro Italia, aree ricche di studenti e comunità internazionali sono considerate in questa prima fase strategiche per l'espansione del franchising. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
