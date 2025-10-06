Arriva il weekend delle Streghe di Rovenna tutto il programma

Quicomo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Le streghe di viola e nero vestite ti guidano a scoprire gli angoli più nascosti, più significativi. Gli ambulanti ti stuzzicano con l’artigianato e la loro maestria. Il fumo delle caldarroste ed il miele delle castagne con panna sono il premio di una gita unica, dal fascino antico. Cantastorie. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arriva - weekend

Caldo estremo e notti super tropicali, ma dal weekend cambia tutto: arriva il ciclone Circe

Primo weekend di esodo estivo, ma arriva la pioggia: da lunedì previsti temporali

Meteo: temporali nel weekend, poi arriva il bel tempo (per poco)

Cerca Video su questo argomento: Arriva Weekend Streghe Rovenna