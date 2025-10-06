Arriva il Villaggio della Salute di Komen screening gratuiti a Villa Dante per la prevenzione dei tumori al seno

La Carovana della Salute di Komen Italia farà tappa a Messina grazie alla partnership con il Gruppo Caronte & Tourist. Dal 14 al 16 ottobre, Villa Dante ospiterà il Villaggio della Salute, un luogo dedicato a screening gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno, riservati a donne in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

arriva villaggio salute komenMessina, via al villaggio della salute Komen promosso da Caronte & Tourist - Farà tappa a Villa Dante dal 14 al 16 ottobre la Carovana della Salute di Komen promossa da Caronte & Tourist. letteraemme.it scrive

Komen Italia porta il Villaggio della Salute a Cosenza: “La prevenzione è il nostro capolavoro” - Cosenza si tinge di rosa: il Villaggio della Salute di Komen Italia promuove la cultura della prevenzione. Da quotidianodelsud.it

