Arriva il Villaggio della Salute di Komen screening gratuiti a Villa Dante per la prevenzione dei tumori al seno
La Carovana della Salute di Komen Italia farà tappa a Messina grazie alla partnership con il Gruppo Caronte & Tourist. Dal 14 al 16 ottobre, Villa Dante ospiterà il Villaggio della Salute, un luogo dedicato a screening gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno, riservati a donne in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Messina, via al villaggio della salute Komen promosso da Caronte & Tourist - Farà tappa a Villa Dante dal 14 al 16 ottobre la Carovana della Salute di Komen promossa da Caronte & Tourist. letteraemme.it scrive
Komen Italia porta il Villaggio della Salute a Cosenza: “La prevenzione è il nostro capolavoro” - Cosenza si tinge di rosa: il Villaggio della Salute di Komen Italia promuove la cultura della prevenzione. Da quotidianodelsud.it