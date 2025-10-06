Arriva il Ttg e prende il via la stagione delle grandi fiere autunnali | 450 hotel verso il tutto esaurito

Arriva il Ttg e prende il via la stagione delle grandi fiere a Rimini. Sono 450 gli hotel pronti ad ospitare i visitatori della fiera b2b più importante sul turismo internazionale. A pochi giorni dall’apertura delle prime fiere autunnali, Ttg Travel Experience e InOut-The Hospitality Community. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: arriva - prende

Calcio donne serie B: il nuovo acquisto per le "citte» arriva dal Pavia. Anselmi prende un’altra attaccante

Scandone Avellino, il progetto prende forma: arriva Bruno Duranti

Gothic Remake arriva nel 2026: il ritorno del cult RPG prende forma su PC e console

? Prende il via la Serie A Women Athora, al Piccolo di Cercola arriva la Fiorentina per il debutto: Michela Giordano - al suo secondo anno in azzurro - presenta la gara. #NapoliWomen #lasquadradiPartenope Vai su Facebook

RiminiFiera: Ttg al via, hotel quasi sold out in città - Sono 450 gli hotel pronti ad ospitare i visitatori della fiera b2b più importante sul turismo internazionale. Segnala altarimini.it

Rimini, al via il TTG Travel Experience: ecco come raggiungere la Fiera con mezzi pubblici e Smart - Dall’8 al 10 ottobre alla Fiera di Rimini si svolge l'edizione 2025 del TTG Travel Experience e di InOut, The Hospitality Community, le fiere di riferimento del turismo e dell’ospitalità. Secondo altarimini.it