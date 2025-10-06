Arrestato il boss dello spaccio alla Bolognina | tremila cessioni in 3 anni La droga nascosta in bocca

Bologna, 6 ottobre 2025 - La Bolognina era la "sua zona". Tra via Dall’Arca, via Albani, via Di Vincenzo e via Tibaldi era di casa: lì vendeva droga ai suoi clienti. Un nigeriano di 40 anni  era diventato negli ultimi anni il volto – e il nome – dietro lo spaccio di cocaina, crack ed eroina nel quartiere. Il 30 settembre la sua corsa si è interrotta: gli uomini della squadra mobile di Bologna, sezione Criminalità Straniera, lo hanno fermato nel sottopasso pedonale di Villa Angeletti, sotto via De’ Carracci, dopo settimane di osservazioni e appostamenti. Le dosi di droga nascoste in bocca. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo era un vero e proprio veterano dello spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

