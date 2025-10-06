Arrestato dopo fuga in bici e colluttazione coi poliziotti | trovati in casa cocaina e 2mila euro
Porto Sant’Elpidio, 6 ottobre 2025 – Era stato un episodio movimentato quello avvenuto qualche giorno fa, per le vie della città, con un 50enne che in sella alla bicicletta aveva investito un poliziotto che gli aveva intimato l’alt, rifugiandosi dopo una fuga avventurosa, in un bar del quartiere Faleriense dove è stato fermato e arrestato dagli agenti della Questura. Adesso si conoscono i contorni esatti della vicenda. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per reati legati alla droga ed era tenuto d’occhio da tempo. I poliziotti in borghese lo avevano visto più volte uscire dalla sua abitazione in via Marsala per recarsi nei pressi del Roxy Bar, incontrando persone in modo ritenuto sospetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: arrestato - dopo
Tania Bellinetti morta a Bologna dopo la caduta dal balcone, l’ex arrestato in Francia dopo la fuga: le accuse per Faiez Salmi, cosa non torna sul suicidio
Rosignano | Segue fino a casa un 45enne dopo una lite stradale e lo accoltella: 32enne arrestato
Casalbuttano: tormenta l’assistente sociale che ha seguito la sua ex dopo le violenze, arrestato
Torre Canne, aggredisce donna dopo il bagno a mare e le strappa i vestiti: 44enne arrestato dopo inseguimento - X Vai su X
Due ore dopo il fatto è stato arrestato in un appartamento un uomo di 60 anni sospettato di essere l'autore della sparatoria Vai su Facebook
Segue in bici una minore che fa jogging, poi tenta di violentarla: arrestato dopo 2 mesi un 21enne nel Senese - È stato arrestato dopo 2 mesi un 21enne che a fine luglio 2025 aveva tentato di violentare una ragazzina di 17 anni nel Senese ... fanpage.it scrive
Fuga e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 40enne a Firenze - Raggiunta via De Sanctis da Lungarno Colombo, a Firenze, vistosi messo alle strette, avrebbe strattonato a terra una passante sottraendole la bici che la stessa aveva al seguito e proseguendo la fuga ... Riporta 055firenze.it