Arrestato dopo fuga in bici e colluttazione coi poliziotti | trovati in casa cocaina e 2mila euro

Porto Sant’Elpidio, 6 ottobre 2025 – Era stato un episodio movimentato quello avvenuto qualche giorno fa, per le vie della città, con un 50enne che in sella alla bicicletta aveva investito un poliziotto che gli aveva intimato l’alt, rifugiandosi dopo una fuga avventurosa, in un bar del quartiere Faleriense dove è stato fermato e arrestato dagli agenti della Questura. Adesso si conoscono i contorni esatti della vicenda. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per reati legati alla droga ed era tenuto d’occhio da tempo. I poliziotti in borghese lo avevano visto più volte uscire dalla sua abitazione in via Marsala per recarsi nei pressi del Roxy Bar, incontrando persone in modo ritenuto sospetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

