Arrampicata Robbiati e Colli campioni italiani Speed Rogora e Schenk dominano nella Lead

Al nuovo Centro Tecnico Federale di Arco (TN) assegnati i titoli tricolori: Beatrice Colli firma il quarto titolo Speed, Robbiati conquista il primo oro. Rogora e Schenk si confermano dominatori nella difficoltà. Alle spalle una scenografia di montagne da cartolina, davanti una struttura avveniristica che però ben si inserisce fra il verde che la circonda e il blu del cielo di Arco: il primo nucleo dell’attuale Climbing Stadium del Centro Tecnico Federale è sorto nel 1989 in un contesto che ha visto la nascita del movimento dell’arrampicata sportiva. In quest’ultimo anno il Centro, che diventerà il punto di riferimento per tutti gli atleti della Nazionale Italiana, ha assunto una nuova veste che è stata inaugurata nella giornata odierna alla presenza del Presidente FASI Davide Battistella con tutto il Consiglio Federale, del Presidente CONI di Trento Paola Mora, del vice Sindaco di Arco Marco Piantoni e dell’ex Sindaco di Arco Alessandro Betta. 🔗 Leggi su Sportface.it