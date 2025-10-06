Arrampicata | la stagione si chiude con i titoli italiani di speed e lead Obiettivo 2026
La stagione dell’arrampicata sportiva italiana si è ufficialmente chiusa ad Arco (Trento), dove nel fine settimana appena concluso sono stati assegnati i titoli tricolore di speed e leadbgettando contestualmente le basi per il 2026 facendo leva anche sull’inaugurazione del nuovo Centro Tecnico Federale Nelle gare di rapidità a imporsi sono stati rispettivamente Luca Robbiati e Beatrice Colli. Gran colpo di Robbiati che per arrivare a prendersi la vittoria ha dovuto superare nella finalissima Matteo Zurloni, campione del mondo 2023, con il tempo di 5,05?. Colli invece, che nel testa a testa conclusivo con Sara Strocchi (caduta), ha fatto segnare 7,06? vincendo il suo 4° titolo nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
