Arnautovic e Taremi chi? Inter se due come Bonny e Pio li avessi avuti l' anno scorso

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finalmente i nerazzurri hanno due alternative valide alla ThuLa: Esposito in poco tempo ha conquistato gli interisti, il francese è stato devastante alla prima da titolare a San Siro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Arnautovic e Taremi chi? Inter, se due come Bonny e Pio li avessi avuti l'anno scorso...

