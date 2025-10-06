Arnautovic e Taremi chi? Inter se due come Bonny e Pio li avessi avuti l' anno scorso

Finalmente i nerazzurri hanno due alternative valide alla ThuLa: Esposito in poco tempo ha conquistato gli interisti, il francese è stato devastante alla prima da titolare a San Siro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arnautovic e Taremi chi? Inter, se due come Bonny e Pio li avessi avuti l'anno scorso...

L'attacco dell'Inter a confronto (dati al 4/5 ottobre in Serie A): 2025 dopo 6 giornate Lautaro 3 gol Thuram 3 Bonny 2 Pio Esposito 1 Totale 9 2024 dopo 7 giornate Lautaro 2 Thuram 7 Taremi 0 Arnautovic 0 Correa 0 Totale 9

Inter, ora la gamba gira e c’è un dettaglio tutt’altro che trascurabile. Non è stato un errore… - Dopo aver detto addio ai vari Arnautovic, Correa e Taremi, l'Inter ha aperto le porte a Bonny e al rientrante Pio Esposito ... msn.com scrive

TS – Inter, Bonny in 62' ha fatto gli stessi ‘bonus’ di Taremi in un anno intero - Il paragone tra il francese e l'iraniano sembra quello tra due giocatori che fanno uno sport diverso dopo appena una partita ... Da msn.com