Teramo espugna il PalaBoschetto 25-34, meritando la conquista dei preziosissimi due punti in palio, in una gara con il punteggio mai in discussione. Per l’Ariosto, oltre alla sconfitta, rimane la consapevolezza di dover lavorare in palestra e imprimendo, una decisa accelerata a quel processo di crescita preventivato ad inizio stagione, dovuto al profondo rinnovamento e ringiovanimento del roster. Dopo pochi minuti di gioco, la gara è già scappata via, con le abruzzesi subito in fuga nel punteggio, con vantaggi decisamente importanti che rendono la sfida tremendamente in salita fin dalle battute iniziali per l’Ariosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ariosto ancora a secco. Lotta salvezza complicata