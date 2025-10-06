Argentina il miracolo di Javier Milei verso il capolinea?

Open.online | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci risiamo. Anche con il cambio (radicale) del direttore d’orchestra, la musica argentina rimane uguale. E il presidente Javier Milei, che aveva addirittura promesso la parità tra peso e dollaro, è di nuovo nei guai. Tanto da dover chiedere l’intervento diretto degli Usa. Washington ha annunciato una linea swap da 20 miliardi di dollari e la disponibilità ad acquistare bond in valuta estera. L’annuncio ha fermato la fuga dal peso. Ma a Buenos Aires la paura di una nuova svalutazione è palpabile. 20 mesi di Milei. La Stampa racconta oggi che per 20 mesi Milei ha alimentato la speranza. Riducendo l’inflazione mensile dal 12,8% a meno del 2%, tagliando la spesa pubblica e licenziando migliaia di dipendenti statali. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: argentina - miracolo

Stiglitz e l’Argentina, prevedeva un “miracolo” e ora si ritrova Milei

argentina miracolo javier mileiIl parlamento argentino approva dei finanziamenti aggirando i veti di Milei - Il 2 ottobre il parlamento argentino ha inflitto una battuta d’arresto al presidente ultraliberista Javier Milei, aggirando due veti presidenziali per autorizzare dei finanziamenti all’università pubb ... Riporta internazionale.it

argentina miracolo javier mileiDagli Usa 20 miliardi dollari all'Argentina. Il 14 ottobre Milei sarà alla Casa Bianca - Il presidente argentino Javier Milei sarà ricevuto da Donald Trump alla Casa Bianca il 14 ottobre dopo l'annuncio degli imminenti aiuti ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Argentina Miracolo Javier Milei