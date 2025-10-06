Argentina il miracolo di Javier Milei verso il capolinea?
Ci risiamo. Anche con il cambio (radicale) del direttore d’orchestra, la musica argentina rimane uguale. E il presidente Javier Milei, che aveva addirittura promesso la parità tra peso e dollaro, è di nuovo nei guai. Tanto da dover chiedere l’intervento diretto degli Usa. Washington ha annunciato una linea swap da 20 miliardi di dollari e la disponibilità ad acquistare bond in valuta estera. L’annuncio ha fermato la fuga dal peso. Ma a Buenos Aires la paura di una nuova svalutazione è palpabile. 20 mesi di Milei. La Stampa racconta oggi che per 20 mesi Milei ha alimentato la speranza. Riducendo l’inflazione mensile dal 12,8% a meno del 2%, tagliando la spesa pubblica e licenziando migliaia di dipendenti statali. 🔗 Leggi su Open.online
