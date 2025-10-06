Arezzo alla Fiera in quarantamila Turisti americani tra i banchi | vola l’indotto discreti gli affari

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 6 ottobre 2025 – Germania, Olanda, Svizzera, Belgio perfino. La vecchia Cadorna, una volta caserma e oggi parcheggio gettonatissimo, mostra un’immagine mitteleuropea. In una frase: i miracoli della Fiera. Che infila un’edizione da città del Natale, quarantamila presenze in due giorni, compresa una domenica che si fa beffe del meteo. Una Fiera grandi numeri, discreti perfino quelli degli affari con gli espositori che sfoderano sorrisi. Sui banchi i prezzi frenano ma nelle edizioni peggiori non si svuotano neanche regalando tutto. Il pubblico che non ci si aspetta arriva e compra qualcosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

arezzo alla fiera in quarantamila turisti americani tra i banchi vola l8217indotto discreti gli affari

© Lanazione.it - Arezzo, alla Fiera in quarantamila. Turisti americani tra i banchi: vola l’indotto, discreti gli affari

In questa notizia si parla di: arezzo - fiera

Arezzo e la Fiera Antiquaria, l’assalto dei banchi La città torna a riempirsi

Arezzo si prepara per il ritorno della storica Fiera del Mestolo

Nubifragio e grandine ad Arezzo: disagi alla Fiera Antiquaria, allagato il sottopasso Baldaccio

arezzo fiera quarantamila turistiAssalto all’Antiquaria di ottobre. Tanti turisti e traffico in centro. Numerosi gli stranieri tra i banchi -  Partita la staffetta con la maratona dei banchi: dietro l’angolo il Mercatone e poi la Città di Natale ... Scrive msn.com

arezzo fiera quarantamila turistiFiera Antiquaria, Porta Sant’Andrea riapre le porte del museo del quartiere - Domenica 5 ottobre il MuSA riprende le aperture gratuite per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere a cittadini, turisti e curiosi ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Arezzo Fiera Quarantamila Turisti