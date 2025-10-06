Arezzo alla Fiera in quarantamila Turisti americani tra i banchi | vola l’indotto discreti gli affari
Arezzo, 6 ottobre 2025 – Germania, Olanda, Svizzera, Belgio perfino. La vecchia Cadorna, una volta caserma e oggi parcheggio gettonatissimo, mostra un’immagine mitteleuropea. In una frase: i miracoli della Fiera. Che infila un’edizione da città del Natale, quarantamila presenze in due giorni, compresa una domenica che si fa beffe del meteo. Una Fiera grandi numeri, discreti perfino quelli degli affari con gli espositori che sfoderano sorrisi. Sui banchi i prezzi frenano ma nelle edizioni peggiori non si svuotano neanche regalando tutto. Il pubblico che non ci si aspetta arriva e compra qualcosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
