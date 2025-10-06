Ardea blitz antidroga a Tor San Lorenzo | sequestrati cocaina hashish e marijuana
Ardea, 6 ottobre 2025 – Continua l’intensa attività dei Carabinieri della Stazione di Tor San Lorenzo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di indagini mirate e appostamenti, i militari hanno arrestato due italiani residenti ad Ardea e sequestrato 4 grammi di cocaina, 40 grammi di hashish e 200 grammi di marijuana. L’operazione è stata coordinata dal comandante della Stazione di Tor San Lorenzo, maresciallo capo Petrina, che da quando ha assunto la guida del presidio ha impresso un ritmo operativo costante e determinato. La sua esperienza maturata in precedenti comandi operativi ha portato un valore aggiunto all’attività di controllo del territorio, contribuendo a un aumento delle operazioni antidroga e al rafforzamento del senso di sicurezza nella frazione rutula. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
