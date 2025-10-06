Archiviati o assolti i magistrati accusati da un ex senatore leghista di aver insabbiato inchiesta
Si chiude con tre archiviazioni e un’assoluzione nel merito un procedimento penale che interessava quattro magistrati vicentini, denunciati da un avvocato colpito da ictus nel 2015 e convinto di essere stato vittima di un caso di malasanità, senza che venisse svolta un’indagine accurata. Renato Ellero, ex senatore della Lega, nonché docente di Diritto all’università di Padova, aveva presentato una serie di esposti contestando il comportamento di alcuni sanitari vicentini e anche la supposta inerzia giudiziaria. Questo secondo filone è finito a Trento, sede competente quando siano coinvolte nelle inchieste toghe del Distretto di Venezia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
