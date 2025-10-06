Arbitro Juventus Women Benfica | designato il fischietto del match in programma domani allo Stadium

Arbitro Juventus Women Benfica: è stato designato il direttore di gara per la sfida di domani in Champions League. Manca sempre meno a una notte di grande calcio europeo per le Juventus Women. Domani, martedì 7 ottobre, alle ore 18:45, le bianconere scenderanno in campo nel palcoscenico d’eccezione dell’Allianz Stadium per affrontare il Benfica in una sfida cruciale per il loro cammino in Champions League. In vista di questo importante appuntamento, è stata resa nota la designazione arbitrale ufficiale che dirigerà l’incontro. A guidare la gara sarà il fischietto croato Ivana Martin?i?, una direttrice di gara di esperienza internazionale, abituata a calcare i campi più prestigiosi d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Juventus Women Benfica: designato il fischietto del match in programma domani allo Stadium

