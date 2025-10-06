Aramburu premiato a Capri Ferrarelle conferma il sostegno al Malaparte

Capri torna a respirare letteratura: l’edizione 2025 del Premio Malaparte ha incoronato lo scrittore spagnolo Fernando Aramburu, con una cerimonia intensa alla Certosa di San Giacomo e il sostegno, rinnovato per il quattordicesimo anno consecutivo, di Ferrarelle Società Benefit. Un’alleanza che difende un’isola e la sua memoria Ci sono sostegni che non si limitano a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

