Capri torna a respirare letteratura: l’edizione 2025 del Premio Malaparte ha incoronato lo scrittore spagnolo Fernando Aramburu, con una cerimonia intensa alla Certosa di San Giacomo e il sostegno, rinnovato per il quattordicesimo anno consecutivo, di Ferrarelle Società Benefit. Un’alleanza che difende un’isola e la sua memoria Ci sono sostegni che non si limitano a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Aramburu premiato a Capri, Ferrarelle conferma il sostegno al Malaparte