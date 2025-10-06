Aquino | La mia decisione su Frezza si è rivelata provvidenziale

Tempo di lettura: < 1 minuto «Tanti, che avevano accolto con scetticismo – e in alcuni casi con ironia – la mia decisione di bloccare il concerto di Frezza previsto a Montefredane lo scorso 27 settembre, oggi possono comprendere quanto quella scelta sia stata provvidenziale». Così il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, dopo i tragici fatti di Montesarchio, dove durante un’esibizione dello stesso artista un ragazzo di 17 anni è stato colpito con una mazza da baseball ed è ora ricoverato in rianimazione. «La cronaca – prosegue Aquino – ci impone una riflessione profonda sui modelli che vengono proposti alle nuove generazioni, anche attraverso la musica e gli eventi pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

