Apre a Bari Level app – studio associato di psicologia

Baritoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro giovani millennial, tutte donne e accomunate dalla passione per la psicologia, danno vita a un nuovo spazio dedicato al benessere mentale.Un progetto inedito frutto dell’entusiasmo e della competenza di quattro psicologhe millennial: Claudia Tursi, Alice Andriani, Giorgia Pinnelli e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: apre - bari

La Fiera si apre agli eventi. Frulli e i prossimi passi: «Enorme indotto per Bari». L'intervista

Tesla apre un nuovo center a Roma e il primo store di Bari

Cnr sede di Bari: ricercatore, “il laser portatile che apre la strada all’indagine diretta di corpi extraterrestri” La tecnica sarà illustrata a Padova in un convegno

Shein apre a Bari: un temporary store a Natale - L’operazione, così come la scelta della location (ma con ogni probabilità sarà in pieno centro), è ancora top secret. Come scrive quotidianodipuglia.it

Starbucks apre a Bari (e assume): ora c'è la data. Il caffé in centro dal 27 luglio - L'azienda americana leader del caffé d'asporto aprirà il 27 luglio in via Argiro al civico 112. Riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Apre Bari Level App