Apple in Francia è indagata per la registrazione delle interazioni con Siri

Wired.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azienda avrebbe utilizzato i vocali degli utenti violandone la riservatezza. Cupertino nega di aver usato illegalmente i dati, ma le autorità hanno ritenuto fondata la denuncia della Ligue des droits de l'Homme. 🔗 Leggi su Wired.it

apple in francia 232 indagata per la registrazione delle interazioni con siri

© Wired.it - Apple in Francia è indagata per la registrazione delle interazioni con Siri

In questa notizia si parla di: apple - francia

Apple indagata in Francia per crimini informatici - Apple sotto indagine in Francia per la raccolta e revisione delle registrazioni vocali utilizzate per migliorare la qualità dei servizi digitali. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Apple Francia 232 Indagata