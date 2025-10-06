Apple in Francia è indagata per la registrazione delle interazioni con Siri
L’azienda avrebbe utilizzato i vocali degli utenti violandone la riservatezza. Cupertino nega di aver usato illegalmente i dati, ma le autorità hanno ritenuto fondata la denuncia della Ligue des droits de l'Homme. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: apple - francia
Apple starebbe testando internamente un nuovo minor update di iOS, iOS 18.2.1: ecco di cosa si tratta e cosa cambierà nei nostri iPhone. Vai su Facebook
Apple TV+ ha svelato le prime immagini di #Traqués - La caccia, il nuovo thriller in lingua francese di Cédric Anger con Benoît Magimel e Mélanie Laurent, che debutterà il #3dicembre con i primi due episodi dei sei totali, seguiti da un episodio settimanale fino - X Vai su X
Apple indagata in Francia per crimini informatici - Apple sotto indagine in Francia per la raccolta e revisione delle registrazioni vocali utilizzate per migliorare la qualità dei servizi digitali. Scrive msn.com