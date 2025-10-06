Applausi per Iva Zanicchi È lei la Regina del Tartufo alla Mostra di Apecchio

Ieri nel contesto degli eventi proposti per la giornata conclusiva della 43^ Mostra Mercato del Tartufo il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci di Apecchio ha incoronato ‘ Regina del Tartufo 2025 ’ la cantante Iva Zanicchi (foto) presente sul palco principale a deliziare il pubblico con le sue canzoni aggiungendoci aneddoti, barzellette e tanta ironia. "Come sono arrivata ad Apecchio, ho sentito il profumo del tartufo bianco pregiato – ha spiegato la Zanicchi prima di iniziare il concerto – questi posti li conoscevo già ma ogni volta scopro cose nuove e ne rimango affascinata". Il pubblico l’ha ripagata con tanto affetto e applausi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Applausi per Iva Zanicchi. È lei la Regina del Tartufo alla Mostra di Apecchio

