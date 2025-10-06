Appia Day 2025 San Vito Dei Normanni | due giorni tra gli insediamenti rupestri
SAN VITO DEI NORMANNI - In occasione dell'Appia Day 2025, anche la città di San Vito Dei Normanni si unisce alla grande rete nazionale di iniziative dedicate alla valorizzazione della Regina Viarum, l'antica via Appia, recentemente riconosciuta Patrimonio dell'Umanità Unesco. Un'occasione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Appia Day 2025, San Vito Dei Normanni: due giorni tra gli insediamenti rupestri - In occasione dell'Appia Day 2025, anche la città di San Vito Dei Normanni si unisce alla grande rete nazionale di iniziative dedicate alla valorizzazione della Regina Viarum, l'antica via Appia, recentemente riconosciuta Patrimonio dell'Umanità Unesco.
