Apparecchiature e spazi rinnovati taglio del nastro per gli ambulatori del Policlinico
È stato inaugurato oggi un nuovo spazio al piano terra del Policlinico di Modena che ospiterà gli ambulatori di Odontoiatria, quelli di Chirurgia Maxillo-Facciale, la Radiologia Ossea e il rinnovato Punto di Accoglienza e Dimissioni. Il nuovo spazio, dotato di tutti i comfort e di apparecchiature. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: apparecchiature - spazi
In cosa può trasformarsi un tratto di strada, lo spazio abitualmente occupato da automobili in sosta o in transito? Come sarebbe se al posto delle auto ci fosse uno spazio verde, un luogo per leggere, per giocare, uno spazio per incontrarsi? Sono queste le Vai su Facebook