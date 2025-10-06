Apparecchiature e spazi rinnovati taglio del nastro per gli ambulatori del Policlinico

È stato inaugurato oggi un nuovo spazio al piano terra del Policlinico di Modena che ospiterà gli ambulatori di Odontoiatria, quelli di Chirurgia Maxillo-Facciale, la Radiologia Ossea e il rinnovato Punto di Accoglienza e Dimissioni. Il nuovo spazio, dotato di tutti i comfort e di apparecchiature. 🔗 Leggi su Modenatoday.it